Antalya'ya iniş yapan uçağın lastikleri patladı! 180 kişi tahliye edildi: Açıklamalar peş peşe geldi

Corenden Havayolları'na ait TC TJV tescil numaralı uçağın Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sağ 2 lastiği patladı. Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Münih-Antalya arasında gerçekleştiren Corendon Havayolları'na ait uçağın, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sağ 2 lastiği patladı. Uçaktaki yolcu ve mürettebat iniş sonrası güvenli bir şekilde tahliye edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ 2 tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir" denildi.
Corendon Havayolları'na ait TC TJV tescil numaralı Boeing 737-800 tipi uçağın Antalya Havalimanı'na inişi sırasında lastiğinin patlamasına ilişkin havayolu şirketinden açıklama yapıldı. Corendon Havayolları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Corendon Airlines’ın 12 Ekim Cumartesi günü CAI6104 Münih- Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-TJV tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımızın ana iniş takımı lastiklerinden birisi Antalya'ya inişi sırasında patlamıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve taksi yolu üzerinde durmuştur. 173+1 yolcumuz, 2 kokpit ve 4 kabin ekibimiz merdiven ile indirilmiştir. Yolcularımızda ve mürettebatımızda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçağımız park pozisyonuna çekilmiştir. Tüm yolcularımıza ve ekibimize geçmiş olsun. Teknik inceleme ve işlemlerin ardından uçağımız sefere başlayacaktır."