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  4. Antalya'ya iniş yapan uçağın lastikleri patladı! 180 kişi tahliye edildi: Açıklamalar peş peşe geldi

Antalya'ya iniş yapan uçağın lastikleri patladı! 180 kişi tahliye edildi: Açıklamalar peş peşe geldi

13.10.2024 07:31
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Münih-Antalya seferini gerçekleştiren Corenden Havayolları'na ait uçağın iniş sırasında tekerlekleri patladı. 174 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak güvenli inişin ardından taksi yolunda durdu. Herkes tahliye edildikten sonra uçak güvenli bölgeye çekildi. Konuyla ilgili bakanlık ve firmadan açıklama geldi.

Antalya'ya iniş yapan uçağın lastikleri patladı! 180 kişi tahliye edildi: Açıklamalar peş peşe geldi

Corenden Havayolları'na ait TC TJV tescil numaralı uçağın Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sağ 2 lastiği patladı. Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

ANTALYA-HAVALIMANINA-INEN-UCAGIN LASTIK_366995_101401

Münih-Antalya arasında gerçekleştiren Corendon Havayolları'na ait uçağın, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sağ 2 lastiği patladı. Uçaktaki yolcu ve mürettebat iniş sonrası güvenli bir şekilde tahliye edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ 2 tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir" denildi.

ANTALYA-HAVALIMANINA-INEN-UCAGIN LASTIK_366997_101401

CORENDON'DAN AÇIKLAMA

Corendon Havayolları'na ait TC TJV tescil numaralı Boeing 737-800 tipi uçağın Antalya Havalimanı'na inişi sırasında lastiğinin patlamasına ilişkin havayolu şirketinden açıklama yapıldı. Corendon Havayolları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Corendon Airlines’ın 12 Ekim Cumartesi günü CAI6104 Münih- Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-TJV tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımızın ana iniş takımı lastiklerinden birisi Antalya'ya inişi sırasında patlamıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve taksi yolu üzerinde durmuştur. 173+1 yolcumuz, 2 kokpit ve 4 kabin ekibimiz merdiven ile indirilmiştir. Yolcularımızda ve mürettebatımızda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçağımız park pozisyonuna çekilmiştir. Tüm yolcularımıza ve ekibimize geçmiş olsun. Teknik inceleme ve işlemlerin ardından uçağımız sefere başlayacaktır." Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya uçak
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