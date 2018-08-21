Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan Side'ye tatile gelen Oleg A. ile Elena M, alkol aldıktan sonra kaldıkları otel odasına zarar verdiler.
Rus turistlerin otelden çıkış işlemleri yapılırken, otel görevlilerinin odada yaptıkları kontrolde, odadaki zarar tespit edilerek durum, otel yönetimine bildirildi.
Otel yönetimi, Selimiye Karakol Komutanlığı'nda iki turist hakkında şikayetçi oldu.
Jandarma ekiplerinin irtibat kurduğu Antalya Havalimanı polisi, Oleg A. ve Elena M'yi yurt dışına çıkma hazırlığındayken havalimanında gözaltına aldı.
Jandarma karakoluna götürülen turistler, çok alkollü olduklarını, bu nedenle ne yaptıklarını hatırlamadıklarını öne sürdü.
Uzlaşma teklifi üzerine otelin zararını karşılayan Rus turistler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (AA)
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