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Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 00:30 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tatil yaptıkları otelin odasına zarar verdikleri iddia edilen iki Rus turist, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Turistler, zararı karşılayınca serbest bırakıldı.

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan Side'ye tatile gelen Oleg A. ile Elena M, alkol aldıktan sonra kaldıkları otel odasına zarar verdiler.

KONTROLDE TESPİT EDİLDİ

Rus turistlerin otelden çıkış işlemleri yapılırken, otel görevlilerinin odada yaptıkları kontrolde, odadaki zarar tespit edilerek durum, otel yönetimine bildirildi.

Otel yönetimi, Selimiye Karakol Komutanlığı'nda iki turist hakkında şikayetçi oldu.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA YAKALANDILAR

Jandarma ekiplerinin irtibat kurduğu Antalya Havalimanı polisi, Oleg A. ve Elena M'yi yurt dışına çıkma hazırlığındayken havalimanında gözaltına aldı.

Jandarma karakoluna götürülen turistler, çok alkollü olduklarını, bu nedenle ne yaptıklarını hatırlamadıklarını öne sürdü.

Uzlaşma teklifi üzerine otelin zararını karşılayan Rus turistler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (AA)

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Rus turist Antalya Manavgat Antalya Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Temel bazı ihtiyaçları tam olarak karşılanamamış demek ki, suç bizde...
Ne yazıkki turistin bile adisi bu ülkede.... Diğerlerini düşünün
hayvanların yaşadığı ahır gibi olmuş oda turiste oda kiraya vermemişler hayvanlara ahir kiraya vermisler
bundan sonra belki ağızları ile içerler
jandarma iyi is çıkarmış :-)
müşteri herzaman haklıdır :) rus kızlara hürmet.
eeer ilgi ve alakayı tam göstermezsen yananı görmezsen böyle yaparlar...
hakkını verememişler ben marmaristeki turis bacılarıma iyi bakıyorum buraya bekleriz
perde kornişinin bir kısmını yere indirmiş perde yerde toplasan 50 tl lik masraf yok, turistler oda parası hiç vermediler ise en az 10000 tl vermişlerdir en az, otelciler istanbul aksaraydaki nei düğü belirsiz mekanlara dönmüş müsteri kafası koparmakta ...
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