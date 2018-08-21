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Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Atatürk Havalimanı'nda yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 00:30 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tatil yaptıkları otelin odasına zarar verdikleri iddia edilen iki Rus turist, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Turistler, zararı karşılayınca serbest bırakıldı.

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Atatürk Havalimanı'nda yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan Side'ye tatile gelen Oleg A. ile Elena M, alkol aldıktan sonra kaldıkları otel odasına zarar verdiler.

KONTROLDE TESPİT EDİLDİ

Rus turistlerin otelden çıkış işlemleri yapılırken, otel görevlilerinin odada yaptıkları kontrolde, odadaki zarar tespit edilerek durum, otel yönetimine bildirildi.

Otel yönetimi, Selimiye Karakol Komutanlığı'nda iki turist hakkında şikayetçi oldu.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAKALANDILAR

Jandarma ekiplerinin irtibat kurduğu Antalya Havalimanı polisi, Oleg A. ve Elena M'yi yurt dışına çıkma hazırlığındayken havalimanında gözaltına aldı.

Jandarma karakoluna götürülen turistler, çok alkollü olduklarını, bu nedenle ne yaptıklarını hatırlamadıklarını öne sürdü.

Uzlaşma teklifi üzerine otelin zararını karşılayan Rus turistler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Rus turist Antalya Manavgat

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