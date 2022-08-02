Antalya'ya tatile gelmişti, yaşlı adam bu halde bulundu! Bilinci açık ama...

Tatil için geldiği Manavgat'ın Çenger mevkisindeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle kalan Ron Plunkett, pazar günü Side Antik Kenti'ne gezmeye gitti. Gezi sırasında tuvalete giren Plunkett dışarı çıkmayınca eşi, damadı ve kızı da içeriyi kontrol etti. Plunkett'in içeride olmadığı anlayan ailesi, olaydan 1 gün sonra jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plunkett'in, Kumköy'e kadar turizm yolundan yürüdüğü ardından D-400 yoluna çıktığı belirlendi. Ekipler ayrıca Serik, Alanya ve Antalya'da polis ile jandarmaya da haber verdi.

BİLİNCİ AÇIK ANCAK YORGUN

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Ron Plunkett'in bulunması için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Selimiye ve Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme ve araştırmalara başlandı. 35 kilometrelik yol güzergahında bulunan 77 iş yeri ve işletme kameralarını inceleyen ekipler, Plunkett'i Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkisindeki su kanalı içinde yatarken buldu. Bilinci açık ancak yorgun olan Ron Plunkett, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

(DHA)



