HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'ya tatile gelmişti, yaşlı adam bu halde bulundu! Bilinci açık ama...

Antalya'ya tatile gelmişti, yaşlı adam bu halde bulundu! Bilinci açık ama...

02.08.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Side Antik Kenti'ni gezdiği sırada kaybolan İngiliz Ron Plunkett su kanalı içinde bulundu. 35 kilometrelik yol güzergahında bulunan 77 iş yeri ve işletme kameralarını inceleyen ekipler, Plunkett'i Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkisinde buldu. Bilincinin açık ancak yorgun olduğu söylenen yaşlı adamın Alzheimer hastası olduğu öğrenilirken hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Antalya'ya tatile gelmişti, yaşlı adam bu halde bulundu! Bilinci açık ama...

Tatil için geldiği Manavgat'ın Çenger mevkisindeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle kalan Ron Plunkett, pazar günü Side Antik Kenti'ne gezmeye gitti. Gezi sırasında tuvalete giren Plunkett dışarı çıkmayınca eşi, damadı ve kızı da içeriyi kontrol etti. Plunkett'in içeride olmadığı anlayan ailesi, olaydan 1 gün sonra jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plunkett'in, Kumköy'e kadar turizm yolundan yürüdüğü ardından D-400 yoluna çıktığı belirlendi. Ekipler ayrıca Serik, Alanya ve Antalya'da polis ile jandarmaya da haber verdi.

antalyada-kayip-ingiliz-turist-su-kanalinda-bulundu_2138_dhaphoto1

BİLİNCİ AÇIK ANCAK YORGUN

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Ron Plunkett'in bulunması için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Selimiye ve Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme ve araştırmalara başlandı. 35 kilometrelik yol güzergahında bulunan 77 iş yeri ve işletme kameralarını inceleyen ekipler, Plunkett'i Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkisindeki su kanalı içinde yatarken buldu. Bilinci açık ancak yorgun olan Ron Plunkett, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

antalyada-kayip-ingiliz-turist-su-kanalinda-bulundu_2138_dhaphoto2

antalyada-kayip-ingiliz-turist-su-kanalinda-bulundu_2138_dhaphoto3

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de maymun çiçeği vakaları arttı! Bakan Koca: Pandemi riski...Türkiye'de maymun çiçeği vakaları arttı! Bakan Koca: Pandemi riski...
Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...
Sosyal medya fenomenine işkence! "MİT değil, CIA bile elimden alamaz"Sosyal medya fenomenine işkence! "MİT değil, CIA bile elimden alamaz"
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi

Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak...

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak...

İlginizi Çekebilir

Öyle şeyler satıyor ki kimse anlam veremiyor

Öyle şeyler satıyor ki kimse anlam veremiyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Belirtileri çok sıradan! Hayatınıza neden olabilir

Belirtileri çok sıradan! Hayatınıza neden olabilir

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.