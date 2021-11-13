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Antalya, yazdan kalma günleri yaşıyor! Hava sıcaklığını fırsat bilen denize koştu

13.11.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin doğu illerinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 23 derece olmasını fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti.

Türkiye'nin doğusunda bulunan bazı illerinde kar yağışı etkili olurken, Turizmin başkenti Antalya'da ise yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının yüzde 14 ve deniz suyu sıcaklığının 23 derece olmasını değerlendiren yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Sahil hafta sonu olmasıyla adeta vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşların birçoğu Akdeniz’in serin sularında yüzerken, bazıları da sahil bandında dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sahil şeridinde eşi, dostu ve akrabası ile piknik yaptığı görüldü.

"BU AYLARDA NORMAL DEĞİL AMA GÜZEL"

Eskişehir’den geldiğini belirten Mert Erarslan, “Tatil için geldim. Havanın şuan güzel olması vatandaşları buraya topluyor. Deniz suyu çok güzel. Güneş oldukça sıcak. Bu aylarda normal değil ama güzel. Doğuda kar, burada güneş var. Eskişehir’de eksi 5 derece hava sıcaklığı. Antalya’ya yerleşmeyi düşünüyorum” sözlerine yer verdi.

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"HAVA ÇOK SICAK"

Huriye Kıyıcı, “İstanbul’dan geldim. Oğlum burada yaşıyor. Ben de oğlumun yanına geldim. Kız kardeşim ile denizin tadını çıkarıyoruz. Hava çok sıcak. Gayet de güzel. Herkese tavsiye ediyorum” açıklamasını yaptı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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