İşte Antalya'dan gelen görüntüler...

Antalya'yı fırtına vurdu! Havalimanında yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Üç gündür şiddetli yağışın hüküm sürdüğü kentte beşinci hortum vakasını bugün saat 10.58'de Antalya merkez Havalimanı'nı da içine alacak şekilde yaşadık. Saatte 133 kilometre hızla güney yönlerinden esen bir fırtına, bir hortum oluştu. Havaalanımızda maalesef iki otobüsümüz, bir minibüsümüz ve iki merdivenimiz devrildi. iki uçakta ve bir polis helikopterimizde kısmi hasarlar oluştu. 12 yaralımız var." dedi.

Önceki gün kentin batısındaki Kemer ve Kumluca ilçelerinde büyük hasara neden olan, iki kişinin ölümüne, bir üniversite öğrencisinin de derede kaybolmasına yol açan sağanakla birlikte gelen fırtına ve hortum bugün de Antalya Havalimanı'nı vurdu.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK Havalimanında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte incelemelerde bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı basın toplantısında, "Üç gündür şiddetli yağışın hüküm sürdüğü kentte beşinci hortum vakasını bugün saat 10.58'de Antalya merkez Havalimanı'nı da içine alacak şekilde yaşadık. Saatte 133 kilometre hızla güney yönlerinden esen bir fırtına, bir hortum oluştu.

Havaalanımızda maalesef iki otobüsümüz, bir minibüsümüz ve iki merdivenimiz devrildi. İki uçakta ve bir polis helikopterimizde kısmi hasarlar oluştu. 12 yaralımız var. Havaalanında özellikle yolcu otobüslerindeki yolcularımızın da içinde bulunduğu 12 yaralı hastanelerimize sevk edildi. Bunların içinde hayati tehlikesi olan yok. Sarı ve yeşil kod hastalarımız." dedi.

HAVALİMANI TRAFİĞE AÇIK Şu anda havalimanının hem geliş hem gidiş yönünde hava trafiğine açık olduğunu, herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Karaloğlu, meteoroloji bölge ve havalimanı müdürlüklerinden alınan bilgiler doğrultusunda şu anda havanın ağırlığının geçtiğini, Antalya'nın doğusuna doğru devam ettiğini bildirdi.

Karaloğlu, "Antalya'nın doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve Alanya bölgesinde yağışın devam edeceğini, Antalya merkez ve batısında bugün ve yarın sağanak yağışların daha düşük hızlı rüzgarlarla devam edeceğini ifade edebiliriz." bilgisini paylaştı.

'UYARILARI DİKKATE ALIN' Vatandaşları da uyarmak istediklerini ifade eden Karaloğlu şöyle devam etti:

"Meteorolojiden aldığımız uyarıları Valilik ana sayfa ve sosyal medya hesaplarından hızlıca duyuruyoruz. Vatandaşlarımız, çiftçilerimiz Valiliğin bu hesaplarından uyarılarımızı dikkate alsınlar ki bu süreci kazasız, belasız hep beraber yönetebilelim.