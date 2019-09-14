HABER

Antalya Yörük Müzesi'nde turist yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Yörük kültürünün tanıtılması ve bölge turizmine katkı sağlanması amacıyla iki yıl önce hayata geçirilen Yörük Müzesi, özellikle turistlerin ilgisini çekiyor

Antalya Manavgat ilçesinde Yörük kültürünün tanıtılması ve bölge turizmine katkı sağlanması amacıyla kurulan Yörük Müzesi turistlerden ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesince Evrenseki Mahallesi'nde Yörük Müzesi iki yıl önce hayata geçirildi.

Bölgede 4 bin metrekarelik alanda, 2 kapalı sergi galerisi, açık hava sergi alanı, 3 yörük çadırı, 1 eser deposu, 1 konferans salonu ve 1 atölye oluşturuldu.

Yörük kültürünü merak eden turistler, müzede bulunan ve eskiden kullanılan bine yakın eseri görme fırsatı buluyor.

Müze sorumlusu Burçin Şahin, Yörük Müzesi'nin ilçenin ve Yörük kültürünün tanıtılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Turistlerin ücret ödemeden müzeyi gezme fırsatı bulduğunu belirten Şahin, "Müzemize ziyarete gelen tatilcilerimiz en fazla tarım işlerinde kullanılan eserlere ilgi gösteriyor. Yörük Müzemizde özellikle yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi trafiği oluyor. Müzeyi bugüne kadar 43 bin 907 kişinin ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Müşterisinin cep telefonlarını çalan taksici güvenlik kamerasına yakalandı Müşterisinin cep telefonlarını çalan taksici güvenlik kamerasına yakalandı 
Köyde oturdukları için okula gidemiyorlar (2)Köyde oturdukları için okula gidemiyorlar (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Burçin Şahin Manavgat yörük müzesi

En Çok Okunan Haberler

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.