Antalya’da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı

Antalya’da 5 kişilik grubun, lise öğrencisine saldırması sonucu meydana gelen kavgada, 17 yaşındaki genç, 1 kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Olaya ait güvenlik kamera görüntülerini kriminalde incelettiren tutuklunun avukatı Murat Tonbul, kriminal görüntülerine göre, müvekkilinin mağdur olduğunu, maktulün ölümüne kendi elindeki bıçağın sebep olduğunu ileri sürdü. Sulh ceza hakimliği, görüntülerin ardından 17 yaşındaki gencin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Olay, 14 Kasım Cumartesi günü Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman H. (17) arkadaşı O.O. ile birlikte çarşıdan eve döndüğü sırada, daha önce bıçakla yaralama olayı karıştığı ve firar ettiği iddia edilen Murat A. (30) ile karşılaştı. Süleyman H., Murat A. ve yanındaki arkadaşı Kemal U’yu (28) polise ihbar etmek için telefonunu cebinden çıkardığı sırada taraflar arasında arbede yaşandı. Murat A.’nın yanına otomobil ile gelen arkadaşları Rafik Valiyev (28), Tair A. (30) ve Oskar S’de (31) kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında Süleyman H., yanında bulunan bıçağı çıkardı. Bıçakların konuştuğu kavgada, Süleyman H., Rafik Valiyev, Kemal U. ve Tair A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan Valiyev hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, Kemal U. ve Oskar S’yi gözaltına aldı. Tahir A’nın hastanede tedavisi sürerken, Murat A. ise olaydan sonra firar etti. Süleyman H. ise tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.