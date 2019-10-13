Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 gözaltı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, tarla sınırı ile köpek zehirlenmesi nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan ve Ali Tural'ın (51) yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Gazipaşa merkeze yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Çayıryakası Yaylası'nda meydana geldi. Önceden husumetli olan iki aile arasında, tarla sınırı ve köpeğin zehirlenerek, telef olması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirine silahla ateş açtı. E.D. (15), iddiaya göre, av tüfeğiyle Ali Tural'ı başından vurup, ağır yaraladı. E.D. ve babası E.D. ile Ali Tural'ın eşi N.T. ve oğlu F.T. de yaralandı.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Tural, eşi ve oğlu tarafından araçla hastaneye doğru götürülürken, bir süre sonra yolda sağlık ekipleriyle karşılaşıldı. Ekipler, yaptığı ilk incelemede, Tural'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı N.T. ve oğlu F.T. ise araçla gittiği Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ali Tural'ın cansız bedeni, morga konuldu.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Silahlı kavgayla ilgili dün akşam 3 kişi, gözaltına alınırken, bugün de tedavileri tamamlanan E.D. ve babası E.D. ile 2 kişi daha gözaltına alındı. 2'si kadın 7 şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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