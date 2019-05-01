Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplanma alanı olarak Aydın Kanza Parkı belirlendi. Parka çıkan tüm yollarda arama noktaları oluşturuldu. Katılımcıların ellerindeki gazete, döviz, pankart ve afişlerin üzerindeki yazılar polis tarafından kontrol edildi. Sakıncalı yazı olan afişler alana alınmadı. Yürüyüş güzergahının her iki tarafı demir bariyerlerle kapatılırken, çok sayıda polisin görev yaptığı görüldü. Çift arama noktaları, meydan ve güzergahlarda olmak üzere 2 bin 238 polis, 1 Mayıs’ta güvenliği sağladı.

Saat 13.00 sıralarında Aydın Kanza Parkı’nda toplanmaya başlayan binlerce kişi, yoğun güvenlik önlemi altında Güllük ve Cumhuriyet Caddesi güzergahını kullanarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Şenlik havasında geçen yürüyüşte vatandaşlar slogan atarak 1 Mayıs’ı kutladı. Bazı vatandaşlar bebekleriyle yürüyüşe katıldı.

"Kaza unutulmadı"

2 saat süren yürüyüşün ardından gruplar halinde alana gelen katılımcılar bir kez daha arama noktasından geçtikten sonra meydana alındı. Sahneye çıkan komite üyeleri, Şanlıurfa’da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’tan yola çıkan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü aktardı.