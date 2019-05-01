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Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplanma alanı olarak Aydın Kanza Parkı belirlendi.

Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplanma alanı olarak Aydın Kanza Parkı belirlendi. Parka çıkan tüm yollarda arama noktaları oluşturuldu. Katılımcıların ellerindeki gazete, döviz, pankart ve afişlerin üzerindeki yazılar polis tarafından kontrol edildi. Sakıncalı yazı olan afişler alana alınmadı. Yürüyüş güzergahının her iki tarafı demir bariyerlerle kapatılırken, çok sayıda polisin görev yaptığı görüldü. Çift arama noktaları, meydan ve güzergahlarda olmak üzere 2 bin 238 polis, 1 Mayıs’ta güvenliği sağladı.
Saat 13.00 sıralarında Aydın Kanza Parkı’nda toplanmaya başlayan binlerce kişi, yoğun güvenlik önlemi altında Güllük ve Cumhuriyet Caddesi güzergahını kullanarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Şenlik havasında geçen yürüyüşte vatandaşlar slogan atarak 1 Mayıs’ı kutladı. Bazı vatandaşlar bebekleriyle yürüyüşe katıldı.

"Kaza unutulmadı"
2 saat süren yürüyüşün ardından gruplar halinde alana gelen katılımcılar bir kez daha arama noktasından geçtikten sonra meydana alındı. Sahneye çıkan komite üyeleri, Şanlıurfa’da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’tan yola çıkan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü aktardı.

"İsteklerini aktardı"
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap eden Türk -İş Antalya İl Temsilcisi Cemil Ünal, daha da artan sorunlar karşısında mücadeleyi arttırmak adına bir araya geldiklerini söyledi. Üretilen zenginliğin adaletsiz şekilde dağıtıldığını savunan Ünal, "Yaşadığımız sorunlar isçi sınıfının örgütlü gücü olarak bugün 1 Mayıs alanlarından haykırıyoruz. Başta kıdem tazminatı olmak üzere, işçi hak ve özgürlüklerinde gerilemeye yol açan, emeklilikte yaşa takılmamıza neden olan her türlü program adı ne olursa olsun bizler için bir IMF programıdır. Bu programa karşı olmak ve haklarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Kıdem tazminatı örgütlü, örgütsüz tüm emekçilerin hakkıdır. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Emeklilikte yaşa takılmak istemiyoruz. KIT’lerdeki taşeron işçilere kadro istiyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından halay ve müzik gösterileriyle devam eden kutlamalar olaysız sona erdi.
Türk-İş, TMMOB, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş’in önderliğinde yapılan kutlamalara çeşitli sendikalar ve bazı siyasi partiler de destek verdi.

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