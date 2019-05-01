Antalya'da 1 Mayıs kutlamalarında 'çocuk' vurgusu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında en önde çocuklar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar da çocuk istismarına karşı sloganlar attı.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aydın Kanza Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum örgütü, siyasi parti ve sendikaların temsilci ve üyeleri, Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Şenlik havasında geçen yürüyüşe katılanlar sloganlar atarak 1 Mayıs'ı kutladı. Bazı kişiler de bebekleriyle yürüyüşe katıldı. Kortejin en önünde çocuklar yer aldı. Çocuklar, 'Hayalime dokunma', 'Balonuma dokunma', Uçurtmam göklerde dokunma', 'Ellerim boyalı dokunma', 'Oyun oynuyorum dokunma' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşe katılanlar da çocuk istismarına karşı sloganlar attı.

KONSERLE TAMAMLANDI

Kortej halindeki yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Coşku, alanda da devam etti. Kutlamalara katılanlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekti. Kutlamalar tertip komitesi üye temsilcilerinin konuşmaları ve mini konserle sona erdi.

GÜZERGÂH SABAHTAN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'da polis, 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe katılmak ve alana girmek isteyenlerin üzerleri ve çantaları iki kez arandı. Polis yürüyüşün yapıldığı güzergâh ve kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda görev yaptı. Güllük Caddesi, 100'üncü Yıl Bulvarı ile Konyaaltı Caddesi'nin bir bölümü ve Cumhuriyet Meydanı'na çıkan ara yollar, sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Yürüyüş sırasında bir polis helikopteri ile de güzergâh ve meydan kontrol edildi. Kutlamalar sırasında seyyar satıcıların yürüyüş güzergâhına ve Cumhuriyet Meydanı'na girişine izin verildi. Esnaf, bariyerlerin arkasından su satışı yaptı.