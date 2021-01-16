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  4. Antalya’da 1 milyon liralık ziynet eşyası vurgunu yapan ‘Altın Kızlar’ tutuklandı

Antalya’da 1 milyon liralık ziynet eşyası vurgunu yapan ‘Altın Kızlar’ tutuklandı

16.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Antalya’da, hırsızlık yapacakları semte göre giyinip kilitli olmayan kapıları plastik kart ile açarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan ve ‘altın kızlar’ olarak bilinen 3 kadın ile onlara yardım eden 2 erkek şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Demre ilçesinde 8 Ocak tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayında, Y.

Antalya’da, hırsızlık yapacakları semte göre giyinip kilitli olmayan kapıları plastik kart ile açarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan ve ‘altın kızlar’ olarak bilinen 3 kadın ile onlara yardım eden 2 erkek şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Demre ilçesinde 8 Ocak tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayında, Y. E. İsimli vatandaşın evinden toplam 350 bin değerinde ziynet eşyalarının çalındığına yönelik ihbarda bulunması üzerine araştırma başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kilitli olmayan kapının plastik kart aparatıyla açıldığını belirledi. Güvenlik kamera, şehir polis kameraları ve PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.Y., A.B., S.T., K.Ö. ve C.C. olduğunu belirledi. Şahısların ilçeye kiraladıkları araçla geldiklerini tespit eden ekipler operasyon hazırlığına başladı. Ekipler, kent merkezindeki 6 ayrı adresine dün eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Ekipler ayrıca arama yapılan evlerin birinde 8 ayrı suçtan aran cezası bulunan H.Ö. isimli kişiyi de yakaladı. Gözaltına alınan ve ‘altın kızlar’ olarak bilinen 3’ü kadın 5 zanlını evlerinde yapılan aramalarda ise kapı açmada kullanılan plastik aparat, 9 adet fişek, 1 milyon TL’ye yakın değerde ziynet eşyası ve 9 bin 930 TL ele geçirildi.
El konulan ziynet eşyalarının müştekilerinin araştırılması ile şüphelilerin başka evden hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığı yönünde ayrıntılı çalışmanın devam ettiği öğrenilirken, 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
‘Altın kızlar’ olarak bilinen şüphelilerden S.T.. K.Ö. ve C.C.’nin ise hırsızlık yapacakları semte göre giyindikleri öğrenildi. Savcılıktaki sorguların ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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