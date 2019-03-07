HABER

Antalya'da 1 yılda 107 kadın, böbrek bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 8 Mart 2018 ile 8 Mart 2019 tarihleri arasında canlı verici olan 107 kadın, yakınlarına böbrek bağışlayarak, hayatlarını kurtardı.  Türkiye'nin ilk kadın organ nakli koordinatörü ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 8 Mart 2018 ile 8 Mart 2019 tarihleri arasında canlı verici olan 107 kadın, yakınlarına böbrek bağışlayarak, hayatlarını kurtardı.
Türkiye'nin ilk kadın organ nakli koordinatörü ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm. Nilgün Bilal, 8 Mart 2018'den 8 Mart 2019'a kadar 107 kadın bağışçının, yakınlarına hayat verdiğini söyledi. Organ bağışında kadınların daha fedakar olduğunu kaydeden Bilal, "Son 1 yılda kadınlarımız, erkeklerden yüzde 30 daha fazla yakınlarına böbrek bağışı yaptı. Bugün, bizim için çok özel bir gün. 2017'de, 409 kadın öldürüldü. Son 1 yılda 107 kadın, böbreğini verip, hayat kurtardı. Tümü eşine, çocuklarına, yeğenlerine bağış yapıp, hayat kurtardı. Mart ayının 2'nci haftasında kutlayacağımız 'Dünya Böbrek Günü'nde de bu konuyu işleyeceğiz. Sempozyumlarda kadın ve böbreği anlatacağız. Birbirlerine ne kadar benzer olduklarını, özelliklerini çalışkanlıklarını, özverilerini anlatacağız" diye konuştu.
Antalya'da hayat kurtaran kadınların 35'i çocuğuna, 30'u eşine, 15'i kardeşine, 10'u anne- babasına, 1'i torununa, 2'si gelinine ve damadına, 6'sı yeğenlerine ve 8'i de akrabalarına bağış yaptı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelimBilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim
Otizmli çocuklar aşçı olup pizza ve pasta yaptıOtizmli çocuklar aşçı olup pizza ve pasta yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Talimat verildi! Dev operasyon başladı

Talimat geldi! Dev operasyon başladı

Binali Yıldırım, İstanbul'da D-100 ve TEM'e alternatif olacak tünel ağı projesini açıkladı

Yıldırım açıkladı! D-100 ve TEM'in altından tüneller geçecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.