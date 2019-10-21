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Antalya'da 10 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

Antalya'da 10 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 suçtan 21 yıl hapis cezası bulunan G.T'nin (34), Saray Mahallesi'nde bir binada gizlendiğini belirledi.

Takibe alınan firari G.T, düzenlenen operasyonda bir arabada yakalandı.

G.T'nin "kasten öldürme"nin de aralarında yer aldığı çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi.

Üst aramasında tabanca ve yaklaşık 20 gram skunk ele geçirilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya firari Hükümlü polis

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