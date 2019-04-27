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Antalya'da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 23:54 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir araçta 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Bir araç, Akseki Jandarma Komutanlığı ile Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akseki-Konya kara yolu Yarpuz Mahallesi mevkisinde durduruldu.

Yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili M.Y. ile İ.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Akseki Kaçakçılık tabanca

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