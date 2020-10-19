Antalya’da 11 şişe kaçak viski ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet el yapımı silah ve 11 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün saat 18.00 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucunda, Yayla Mahallesi’nde yaşayan C.D’nin evinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet el yapımı, 9x19 mm tabanca ve 11 şişe 100 cc’lik kaçak viski ele geçirildi. Şüpheli, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

