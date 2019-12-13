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Antalya'da 13 ay önce kaybolan çocuklar Denizli'de bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:16 | Son Güncelleme

Rusya uyruklu annelerinin yanındayken kaybolan 4 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun Suriyeli bir ailenin evinde olduğu tespit edildi - Çocukların babası ile Suriyeli çift gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Antalya'da 13 ay önce Rusya uyruklu annelerinin yanındayken kaybolan 2 çocuk, Denizli'de Suriyeli bir ailenin yanında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bekir A. (35) ile boşanma aşamasındaki Ekaterina E, 28 Kasım 2018'de 4 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğunun kaybolduğu gerekçesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Çocuklarının bulunması için çeşitli televizyon programlarına da çıkan annenin ihbarı üzerine, baba Bekir A'nın memleketi Denizli'de de arama çalışması başlatıldı.

Denizli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ifadesine başvurduğu baba, çocuklarını aradığını belirtmesi üzerine salıverildi.

Araştırmayı genişleten ekipler, çocukların Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Faysal (30) ve Sena M. çiftinin evinde olduğunu tespit etti.

Çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde evden alındı. Bu sırada JASAT ekibi, ayağı çıplak halde olan çocuklara çorap giydirip yiyecek verdi.

Çocukların babası Bekir A. ile Suriyeli çift, gözaltına alındı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alınan çocukların, Rusya'dan gelecek annelerine teslim edileceği öğrenildi.

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aile Çocuk Kayıp

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