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  4. Antalya’da 13 milyon liralık tefeci operasyonu: 10 gözaltı

Antalya’da 13 milyon liralık tefeci operasyonu: 10 gözaltı

29.01.2021 22:21 | Son Güncelleme:
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Antalya’da ekonomik sıkıntı çeken bazı esnaf ve iş yeri sahibine faizle para veren ve borcunu ödediği halde senedi geri vermeyip icra işlemi başlattığı iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Antalya’da ekonomik sıkıntı çeken bazı esnaf ve iş yeri sahibine faizle para veren ve borcunu ödediği halde senedi geri vermeyip icra işlemi başlattığı iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. 13 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ekonomik olarak sıkıntı içine giren tefecilerden para alan bazı esnaf ve işyeri sahipleri, borçlarını ödemelerine rağmen kendilerine senetlerinin verilmediğini, bu nedenle borçlarının hiç bitmediğini, son noktada ise senetlerinin icraya verildiğini belirterek şikayetçi oldu.
Aynı yolla mağdur edilen çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma derinleştirilerek farklı illerde bağlantılı olan şüpheliler ortak bir banka hesabı üzerinden içlerinde mağdurlar ile para transferleri de olan hesap hareketlerinin 1 yılda yaklaşık 13 milyon TL olduğu görüldü.

Deliller toplandıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs çok sayıda çek, senet, sözleşme ve dijital materyal ile birlikte yakalandı. Haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara çıkartılan şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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