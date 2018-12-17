Antalya'da 1,3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polisin düzenlediği 3 uyuşturucu operasyonunda, toplam 15 bin 250 ecstasy hap, 25 kilo 500 gram skunk ve 3 kilo eroin ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin 1,3 milyon TL değerinde olduğu açıklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotim Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde ve şehrin girişinde 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları yerler ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 15 bin 250 ecstasy hap, 25 kilo 500 skunk ve 3 kilogram eroin ele geçirildi. 11 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin değerinin, yaklaşık 1,3 milyon TL olduğu belirtildi.

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