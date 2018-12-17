HABER

Antalya'da 1,3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 15:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polisin düzenlediği 3 uyuşturucu operasyonunda, toplam 15 bin 250 ecstasy hap, 25 kilo 500 gram skunk ve 3 kilo eroin ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polisin düzenlediği 3 uyuşturucu operasyonunda, toplam 15 bin 250 ecstasy hap, 25 kilo 500 gram skunk ve 3 kilo eroin ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin 1,3 milyon TL değerinde olduğu açıklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotim Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde ve şehrin girişinde 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları yerler ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 15 bin 250 ecstasy hap, 25 kilo 500 skunk ve 3 kilogram eroin ele geçirildi. 11 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin değerinin, yaklaşık 1,3 milyon TL olduğu belirtildi.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralıAdıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklamaBalıkesir’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.