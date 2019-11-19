HABER

Antalya'da 14 yıl hapis cezası verilen cinsel istismar sanığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 22:19 | Son Güncelleme

Antalya'da 14 yıl hapis cezası verilen cinsel istismar sanığı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin mektup bırakarak intihar etmesine ilişkin "nitelikli cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık gizlendiği yayla evinde gözaltına alındı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesince yerel mahkemenin verdiği kararın bozulmasının ardından Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan ve tekrar 14 yıl hapis cezası verilen tutuksuz sanığın yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin S'nin Alanya kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki bir evde gizlendiği belirlendi. Ekipler düzenledikleri operasyonda sanığı evde gözaltına aldı.

Sanık, karakoldaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

- Olay ve yargılama süreci

Alanya ilçesinde 5 Nisan 2017'de 19 yaşındaki Ayşenur G, mektup bırakarak intihar etmişti. Olayla ilgili hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan dava açılan sanık, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesince 24 Haziran 2019'da verilen kararda, olayın tek tanığı olan mağdurun intihar etmesi sonucu dinlenemediği, birinci derece tanığın ortadan kalktığı, sanığın suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine hükmedilmişti.

Mahkeme heyeti, 14 Kasım 2019'da yeniden görülen davada, hakkında 14 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutuklanmasına karar vermişti.

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Türk Kızılay'ın yardım konvoyu Bosna Hersek'e ulaştıTürk Kızılay'ın yardım konvoyu Bosna Hersek'e ulaştı
Türkiye'de engelli olan çocuklar değil sistemTürkiye'de engelli olan çocuklar değil sistem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya intihar ve taciz Jandarma Sanık

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karı-koca tartışmasında kan aktı!

Karı-koca tartışmasında kan aktı!

İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu: Sınır dışı edildiler

Burdur'da vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Kadıköy'deki zincirleme kaza trafiği felç etti

Trafiği felç etti! Araç bu hale geldi

Çocukların silahla oyunu kötü bitti

Çocukların silahla oyunu kötü bitti

Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.