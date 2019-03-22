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Antalya'da 14 yıl önce bir kadının bıçaklanarak öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:42 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı

Antalya'da 14 yıl önce bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Menzil Sitesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Filiz Gökkurt'un (26), 16 Mart 2005'te evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu, olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen D.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet Filiz Gökkurt

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