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Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:01 | Son Güncelleme

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Valilik tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılanlar, Antalya Müzesi önünde toplanarak ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Konyaaltı Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca gruba Mehter Takımı ve atlı polis birliği de eşlik etti.

Meydanda şehitler için Kur-an'ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi yaşananların sadece basit bir kalkışma değil bir işgal girişimi olduğunu söyledi.

Karaloğlu, 15 Temmuz'da karanlık başlayan gecenin, önce Allah'ın inayeti sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve liderliği ile milletin kahramanlığıyla nurlu bir sabaha dönüştüğünü ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi gecesi Antalya'da önemli bir olumsuzluk yaşanmadığını vurgulayan Karaloğlu, "Antalya'da bir problem yaşanmamasında, halkımızın sokakları ve meydanları doldurması kadar sürecin doğru yönetilmesinin de etkisi var. Antalya'da kimsenin burnu kanamadan bu süreci atlattık. Türkiye genelinde şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömür diliyorum." dedi.

Karaloğlu, başka bir hain darbe girişiminin yaşanmaması için 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşma da meydana kurulan dev ekrandan takip edildi.

Etkinliğe Karaloğlu'nun yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle çok sayıda kişi katıldı.

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15 Temmuz Antalya Münir Karaloğlu yürüyüş

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