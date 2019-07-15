Antalya’da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü

Antalya’da, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında ’Milli Birlik Yürüyüşü’ düzenlendi.

Antalya Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde binlerce kişi Konyaaltı Varyant’taki seyir terasında bir araya geldi. Kalabalık ellerinde Türk bayrağı ve Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, tedbir amacıyla kalabalığın yer aldığı güzergaha giden yollara araç girişini kamyonlarla kapattı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve protokol üyeleri yürüyüşün ortasında yer aldı. Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşe yediden yetmişe herkesin katılım gösterdiği görüldü. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünün atlı birliklerinin yürüyüşe katıldıkları görüldü. Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz hatıra defterini imzaladı. Program Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliklerle devam etti.

