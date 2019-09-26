Antalya'da 1,5 tonluk midye dolma operasyonu

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri, Kepez ilçesinde sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 1,5 ton midye dolma ele geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye dolma üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. 'Merdiven altı' olarak tabir edilen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 1 ton 550 kilogram temiz olmayan midye dolma ele geçirildi. Ekipler, hijyen koşullarının olmadığı mekanlarda üretim yapanların çuvalladıkları midyelere ve üretim için kullandıkları çeşitli malzemelere de el koydu. Operasyonlarda midye dolmaların bekletildiği 5 buzdolabı, 4 merdaneli çamaşır makinesi ve çok sayıda araç gerece el koyuldu. Halk sağlığını hiçe sayan kişilere ise cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, 'merdiven altı' midye dolmaların yoğun olarak Lara, Konyaaltı ve Kaleiçi'nde satıldığı bilgisini verdi.

'ALO 153' İHBAR HATTI

Büyükşehir Belediyesi zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Halkı nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin 'Alo 153 Zabıta' hattına ihbarda bulunmalarını istedi.