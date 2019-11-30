HABER

Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 00:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 1500 polisin katılımıyla 70 noktada ve 135 eğlence mekanında 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirildi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 1500 polisin katılımıyla 70 noktada ve 135 eğlence mekanında 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirildi.

Antalya kent merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı Huzur Akdeniz Uygulaması yapıldı. Toplam 70 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme müdürlüklerine bağlı 1500 polis katıldı. Araçların üzerinde yapılan uygulama sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi.

İki aşamalı gerçekleştirilen uygulamada, daha önce belirlenen 70 farklı noktada araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Durdurulan araçlar polisler tarafından aranırken, sürücü belgesi ve kimlik kontrolleri yapıldı. İkinci aşamada ise 135 eğlence mekanında işletme ruhsatı ve içeride bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Hakkında yakalama ve arama kararı bulunan kişiler gözaltına alınırken, evrak eksiği bulunan işletmelere işlem yapıldı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Marmaris’te aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendiMarmaris’te aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi
Masumiyet Müzesi’nin bodrum katında korkutan yangınMasumiyet Müzesi’nin bodrum katında korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Gelin adayı Solmaz'dan kalça dansı

Gelin adayı Solmaz'dan kalça dansı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masumiyet Müzesi'nde korkutan yangın

Masumiyet Müzesi'nde korkutan yangın!

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ile Ebubekir Sifil arasında sözlü tartışma: Haddini bil ya da çık dışarı

Sosyal medyada gündem oldu! 'Haddini bil burada konuş ya da lütfen dışarı çık'

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı

Baba ve 4 yaşındaki kızına av tüfekli saldırı!

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın ikamete yaklaşmama kararını ihlal ettiği iddiası

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.