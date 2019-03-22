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Antalya'da 16 yıl önce iki kişinin tabancayla öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri, tutuklandı

Antalya'da 16 yıl önce iki kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık 2003'te Kepez ilçesi Mazı Dağı ormanlık alanda İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'in tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda ekiplerin, olayın şüphelisi olabileceğini değerlendirdiği R.O. ile evinde gizlendiği S.Y. kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.O. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya cinayet İbrahim Yörük öldürülme

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