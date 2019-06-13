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Antalya'da 16 yıl önceki cinayete ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

Ormanlık alanda iki kişinin 2003'te tabancayla öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da ormanlık alanda iki kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 16 yıl sonra yakalanan sanık, hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Oruç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Oruç, savunmasında olay günü S.Y'nin de bulunduğu aracıyla ormanlık alana gittiğini, araçtayken iki kişinin cama vurarak kendilerini rahatsız etmeye başladıklarını öne sürdü.

Zanlıların polis olduklarını söyleyerek bıçak gösterdiklerini iddia eden Oruç, "Polisin elinde bıçak olmayacağını düşünerek bu iki kişiden şüphelendim ve araçtaki silahımı gizlice elime aldım. Bunların polis olmadığını anladım ve 'Başınıza bela almayın, gidin.' diye uyardım ama elinde bıçak olan kişi bana vurmak isteyince ateş ettim. Diğer kişi de camı kırınca ona da ateş ettim." diye konuştu.

Olaya şahit olduğu için tanık olarak dinlenen S.Y. ise iki kişinin öldüğünü 16 yıl sonra öğrendiğini söyledi.

Maktul İbrahim Yörük'ün babası İlyas Yörük, yıllarca oğlunun katilinin yakalanmasını beklediklerini, eşinin ise evladının üzüntüsünden vefat ettiğini belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde Mazı Dağı'ndaki ormanlık alanda İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, 20 Aralık 2003'te tabancayla öldürülmüş, cinayetten 16 yıl sonra sanık Ramazan Oruç yakalanmıştı.

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