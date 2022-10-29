Antalya’da 160 yıllık “Polisin Konağı” restore edilecek

Antalya’nın İbradı ilçesinde koruma altında bulunan yaklaşık 160 yıllık “Polisin Konağı” Antalya Valiliği tarafından restore edilerek öğretmen evi olarak hizmet verecek. İbradı’nın güzel konağı olan Polisin Evi hem ismini taşıyacak, hem o döneminden eklentileri kendi içerisinde barındıracak.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nca (YİKOB), İbradı ilçesinde bulunan ve 1860 1870 yılların sonunda yapıldığı bilinen “Polisin Konağı” restore edilecek. Antalya Valiliği tarafından çalışmaların son aşamasına gelindiği, önümüzdeki günlerde ise konağın restorasyon işlemlerine başlanılacağı bildirildi.

İbrahim Dülek Evi (Polisin Konağı) Rölöve Restorasyon Projesi, 2017 yılında İbradı Belediyesi’ne Antalya Valiliği tarafından verilen proje ödeneği doğrultusunda tarihi konağın belgeleme çalışması yapılıp yapı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/02/1981 tarih ve 2592 sayılı kararı ile “2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edildi.

Daha önce Tarihi konak restore edilerek İbradı ilçesine yöresel mutfak ve kültürel hizmet binası olarak olarak hazırlanan projede değişiklik yapılarak Antalya Valiliği tarafından tarihi konağın öğretmenevi olarak hizmet vereceği belirtildi.

Antalya Vali Yardımcısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı (YİKOB) Yalçın Sezgin başkanlığında İbradı kaymakamı İbrahim Demirtaş, İbradı Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Çavuşoğlu ilgili kültür varlıkları birim yetkilisi Cemil Karabayram, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Dr Serap Sevgi, ile birlikte konakta inceleme yaparak toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık eden Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin tarafından İbradı’da bulunan Polisin Konağı’nın hem tarihteki izlerinin hem de mevcut hali ile geniş bir bahçesinin olması ve yapının bugünkü durumu ile birleşimi sonrası restorasyon işlemleri 2023 yılında tamamlanarak öğretmen evi olarak hizmet etmesi için Antalya Valimiz Ersin Yazıcı’nın talimatı ile tüm kurumlar bir araya geldi ve ortak karar ile tarihi yapımız öğretmenlerimizin barınma ve sosyal aktivitelerini daha iyi bir duruma getirmek tarihi bir yuvada onlara hizmet etmek için İbradı’ya yakışır anlamlı bir karar alındı.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram, halk arasında “Polisin Konağı” diye anılan konağın polis Mehmet Efendi ve ailesi tarafından 1860 ve 1870’li yılların başlarında yaptırılmış bir konak olduğunu söyledi.

Barok tarzda yaptırılmış konaklardan birisi olduğunu söyleyen Karabayram, “Cumbasının üzerinde, dolaplarda, duvarlarda ve şerbetliklerde kalem işi boyaları ve süslemeler mevcuttur. Önünde büyük üzüm bağı ve bahçesi olan sayılı konaklardandır” dedi.

“OSMANLI’NIN İZLERİNİ TAŞIYOR”

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan konağın Osmanlı’nın izlerini taşıyan, onun ruhunu geçmişten bugüne kadar yaşatmaya çalışan bir konak olduğunu dikkat çeken Karabayram, “Konak 1860’lı yılların başında yapılmış. Polis Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı kayıtlara geçmiş. Tabi ki bu yapının kurtarılması başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyin talimatı ve Sayın Valimiz Ersin Yazıcı beyin büyük desteği ile konak ayağa kaldırılacak. Restorasyon işlemleri hemen başlayacak ve 2023 yılında ise öğretmenevi olarak hizmet verecek.

İbradı ’Polisin Evi Konağı’ da ismi ile manevi değeri ile ve kültürü ile günümüze gelmesi, hem de polisin konağı ismini alması sebebiyle kahraman Türk polisinin de isminin yaşayacağı bir konak olarak hayat bulacak. İsmi zaten polisin konağı. Buranın projede daha önce bir bölümü müze olarak bir kısmı da turizmsel faaliyetlerin sürdüğü bir yer olarak planlanıyordu. Fakat projede değişikliğe gidilerek öğretmenevi olarak değiştirildi. İbradı ilçemize bir öğretmenevi kazandırılacak” dedi.

“160 YILLIK BİR YAPI”

Yapının yaklaşık 160 yıllık bir yapı olduğunu söyleyen Karabayram, “İbradı’nın da genel merkezine hakim bir yapıdır. Osmanlı’nın belli bir dönem izlerini taşıyor. Bunun için yapının hem konservatif, hem statik açıdan ele alınması gerekiyor.

Yapı Antalya Koruma Bölge Kurulunca projeleri onaylanmış bununla ilgili tüm çalışmalar tamamlanmış durumda. Şu anda da yapının gelecek nesillere aktarılması için plan ve çalışmalar yapılıyor. Bilindiği üzere İbradı bölgesinde Osmanlı döneminin izlerini taşıyan birçok yapı var. Fakat nitelik ve nicelikler bakımından baktığımız zaman motifle bezelemeleriyle, süsleriyle eski taş ustalarının geleneklerini yansıtan bu yapının ayrı bir özelliği olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“POLİS’İN KONAĞI”

Halk arasında Polis’in Konağı diye anılan konak. Polis Mehmet Efendi ve ailesi tarafından yaptırılmıştır. Barok tarzda yaptırılmış konaklardan birisidir. Cumbasının üzerinde, dolaplarda, duvarlarda ve şerbetliklerde kalem işçi boyaları ve süslemeleri vardır. Önünde büyük üzüm bağı ve bahçesi olan sayılı konaklardandır.

Polis Mehmet Efendi, 01.07.1863 yılında İbradı’da doğmuş ve 15.10.1949 yılında vefat etmiştir. Mezarı İbradı’dadır. Babasının adı Hasan, annesinin adı Gülsüm’dür. Eşinin ismi Ematullah’tır. Osmanlı Dönemi’nin ilk polis müdürlerindendir. Yani Zabıtan Amiridir. Ailesinin lakabı Pehlivanzade’dir. Sonradan Koçak soyadını almışlarıdır.

