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Antalya’da 17 yaşındaki Rus turistin ani ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir restoranda yemek yedikten sonra aniden rahatsızlanan 17 yaşındaki Rus uyruklu genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana gelen olayda, ailesiyle beraber yemek yiyen Sofia Lanshakova (17), bir süre aniden fenalaştı.

Antalya’da 17 yaşındaki Rus turistin ani ölümü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir restoranda yemek yedikten sonra aniden rahatsızlanan 17 yaşındaki Rus uyruklu genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana gelen olayda, ailesiyle beraber yemek yiyen Sofia Lanshakova (17), bir süre aniden fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Rus kızı ambulansla civardaki sağlık ocağına götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan Lanshakova daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Lanshakova doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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