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Antalya'da 19 bin 600 ecstasy hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:14 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı ilçesindeki kontrollerde iki aracı durdurdu.

Aramada araçların kapı bölümüne gizlenen 19 bin 600 ecstasy hap ele geçirildi.

Araçtaki E.D, M.D, A.Ö, O.S. ve R.S. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilen E.D, M.D, O.S. ve R.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden A.Ö'nün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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ecstasy Antalya operasyon tutuklama uyuşturucu

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