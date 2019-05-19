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Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları Antalya’da çelenk sunumuyla başladı.Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunmayla başlayan törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları Antalya’da çelenk sunumuyla başladı.
Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunmayla başlayan törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı. Törende, protokol üyelerinin arasında vatandaşların ve engelli bireylerin de yer aldığı gözlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün çelenginin ardından aralarında CHP ve İYİ Parti ile çok sayıda meslek odası ve sivil toplum örgütü adına çelenkler Atatürk Anıtı’na sunuldu.
Öğrencilerin Türk bayrakları taşıdığı törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu günün önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı. Ardından bir öğrenci de şiir okudu.

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı

Antalya’da 19 Mayıs kutlandı
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