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Antalya'da 2 bin rakımda gözlem şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 20:51 | Son Güncelleme

Bu yıl 21'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı - TÜBİTAK TUG Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir: - "Gerek gece gözlemleri gerekse gündüz yapılacak etkinlikler sırasında gök bilimin zevkini tadacaksınız"

Antalya'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 2 bin rakımlı Saklıkent'teki yerleşkesinde düzenlenen şenliğe, kurayla belirlenen 350 kişi katılıyor.

Yerleşkede çadır kuran katılımcılar, teleskop ve çıplak gözle gökyüzünü gözlemliyor.

TÜBİTAK TUG Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, açılış töreninde, TUG'un gök bilimcilere profesyonel anlamda gözlemsel imkanlar sunduğunu, ayrıca şenlik gibi organizasyonlarla da toplumla bilimi buluşturduğunu belirtti.

Gözlemevi'nde Türk-Rus ortaklığıyla kurulan 150 santimetre ayna çaplı Türkiye'nin en büyük teleskobu olan RIT150'nin yanı sıra T100, T60, ROTSE III-d teleskoplarının bulunduğunu ifade eden Özdemir, bu sayede profesyonel gök bilimcilere 7 gün 24 saat boyunca hizmet verdiklerini anlattı.

Gözlemevinin karşılaştığı en büyük sorunların Antalya'nın şehir ışıklarının oluşturduğu yoğun ışık kirliliği ve çevredeki mermer ocakları olduğunu vurgulayan Özdemir, ışık kirliliğinin azaltılması adına şehrin daha uygun ve doğru aydınlatılması, mermer ocaklarının gece çalışmasının önlenmesi gerektiğini dile getirdi.
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- Başvuru sayısı katılımcıların 10 katı fazlası

Şenlik sırasında birçok gözlemsel ve atölye etkinlikleri gerçekleştirileceğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Gerek gece gözlemleri gerekse gündüz yapılacak etkinlikler sırasında gök bilimin zevkini tadacaksınız. Her yıl düzenlediğimiz etkinliğimize ilgi hiç azalmadan devam etmektedir. Bu şenliğimize ilginin ne kadar fazla olduğunu başvuru sayısının, burada misafir ettiğimiz katılımcıların 10 katı kadar fazla olmasından anlaşılmaktadır."

Şenlik süresince, astronomi konulu seminerler verilecek, gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımaya yönelik teleskoplarla gözlemler, gözlemevi ziyareti, atölye çalışmaları yapılacak, astronomi alanında firma sergileri düzenlenecek.

TÜBİTAK Başkan Danışmanı Doç. Dr. İlker Murat Ar'ın da katıldığı şenlik, 19 Ağustos'ta sona erecek.

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21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği Antalya TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

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