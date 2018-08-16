Antalya'da 2 bin rakımda gözlem şenliği

Antalya'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 2 bin rakımlı Saklıkent'teki yerleşkesinde düzenlenen şenliğe, kurayla belirlenen 350 kişi katılıyor.

Yerleşkede çadır kuran katılımcılar, teleskop ve çıplak gözle gökyüzünü gözlemliyor.

TÜBİTAK TUG Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, açılış töreninde, TUG'un gök bilimcilere profesyonel anlamda gözlemsel imkanlar sunduğunu, ayrıca şenlik gibi organizasyonlarla da toplumla bilimi buluşturduğunu belirtti.

Gözlemevi'nde Türk-Rus ortaklığıyla kurulan 150 santimetre ayna çaplı Türkiye'nin en büyük teleskobu olan RIT150'nin yanı sıra T100, T60, ROTSE III-d teleskoplarının bulunduğunu ifade eden Özdemir, bu sayede profesyonel gök bilimcilere 7 gün 24 saat boyunca hizmet verdiklerini anlattı.

Gözlemevinin karşılaştığı en büyük sorunların Antalya'nın şehir ışıklarının oluşturduğu yoğun ışık kirliliği ve çevredeki mermer ocakları olduğunu vurgulayan Özdemir, ışık kirliliğinin azaltılması adına şehrin daha uygun ve doğru aydınlatılması, mermer ocaklarının gece çalışmasının önlenmesi gerektiğini dile getirdi.

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