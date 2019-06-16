Antalya'da 2. Caretta Caretta İlk Yuva etkinliği

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar (Çıralı) Mahallesi'nde düzenlenen 2. Caretta Caretta İlk Yuva etkinliğinde 70 işletmeye, "Caretta dostu" sertifikası verildi.

Akdeniz sahillerindeki önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Çıralı'da, Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi öncülüğünde, bazı kamu kurumlarının katkılarıyla ilk yuva etkinliği gerçekleştirildi.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, etkinlikte yaptığı konuşmada, carettaların yüz binlerce yıldır bu bölgeye geldiğini ve bu emanete sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Carettaların korunmasının hem bir görev hem de bir onur olduğunu belirten Karameşe, "İki yıldır burada güzel bir çalışma yapılıyor. Kamu kurumları, işletmeler, Türkiye'nin her yerinden gönüllüler bir araya gelerek bu caretta dostlarımıza sahip çıkıyorlar. Daha uzun süre yaşamaları için çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

- 70 işletmeye "Caretta dostu" sertifikası

Bu yıl alınan bir kararla bölgede çalışmalarda bulunanları caretta dostu ilan edeceklerini bildiren Karameşe, bugün 70 işletmeye caretta dostu sertifikası verdiklerini kaydetti. Özellikle yerel halkın, bu canlılara sahip çıkmasının önemine değinen Karameşe, "Lütfen duyarlı olmaya, sahip çıkmaya devam edelim. Gelen misafirlerden de ricam, lütfen gece sahile girmesin, ateş yakmasınlar, araçlarıyla sahile girmesinler ve gece ışık yakarak carettaların sahile gelmesine engel olmasınlar." diye konuştu.