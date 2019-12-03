Antalya’da 2 çocuk babası adam, araç içinde kurşun yağmuruna tutuldu

Eşiyle uzun süredir ayrı yaşadığı bildirilen Deniz Baş, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Deniz Baş’ın ayrı yaşadığı eşi Merve Nur Baş cinayeti kendisinin işlediğini belirterek polise teslim olurken, annesi "Vicdanım acıdı. Oğlumun yaşında, ailesine nasıl haber vereceğim" dedi.

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş’ın aracı yol üzerinde bulunan bir bahçe duvarına çarparak durdu. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Deniz Baş, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.