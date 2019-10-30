HABER

Antalya'da 2. Dünya Mutfakları Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

Antalya'da 2. Dünya Mutfakları Günü

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Mutfakları Günü'nde, yabancı öğrenciler ülkelerinin geleneksel yemeklerini tanıttı.

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen etkinlikte, Filistin, Lübnan, Güney Kore, Ukrayna, Afganistan, Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 22 ülkenin ülkenin yemekleri sergilendi.

İlginç lezzetlerin de sunulduğu etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi TÖMER Müdürü Ahmet Zeki Güven, Dünya Mutfakları Günü'nü artık gelenekselleştirdiklerini söyledi.

Dil öğretiminin karşılıklı bir aktarım olduğuna işaret eden Güven, "Biz onlara kendi kültürümüzden bir şeyler aktarıyoruz, onlar da bizden bir şeyler alıyor. İşte bu ortamı yaratabilmek için etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Ziraat Fakültesi doktora öğrencisi Bektaş Mohammadi ise öğrencilerle kaynaşma imkanı yakaladıklarını anlattı.

Etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Sunal ailesinin acı günüSunal ailesinin acı günü
MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımıMSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Dünya Mutfakları Günü Ahmet Zeki Güven Akdeniz Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cammu Keşmir yarın resmi olarak ikiye bölünecek

Özel statüsü kaldırılıyor! İkiye bölünecek

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Mete Yarar: Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

Son dakika: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Tuzla Organize Sanayi'de yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da çalınan ambulans alarmı!

Çalınan ambulans alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.