Antalya’da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Antalya’da dün kamyon ile otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. 18 yaşında hayatını kaybeden Furkan Afşin’in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Hüseyin K. idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyonet, kavşak sisteminde Berna A. yönetimindeki 07 CCG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Berna A, yolcular Furkan Afşin ve Nurcan Çakmak ile kamyon sürücüsü Hüseyin K. yaralandı.

Otomobildeki yaralılardan 18 yaşındaki Furkan Afşin, dün hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Nurcan Çakmak ise gece saatlerinde hayatını kaybetti. Teyze yeğenin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Konyaaltı ilçesi Yarbaş Çandır Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

Cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında alınan Furkan’ın bugün doğum günü olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Atatürk Bulvarı’ndan gelen otomobilin Arapsuyu Mahallesi’ne döndüğü esnada, kent merkezine doğru seyir halinde bulunan kamyonla çarpıştığı an kameralar tarafından kaydedildi.