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Antalya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 19:59 | Son Güncelleme

 - Antalya'da iki grup arasında alacak para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yılmaz KILIÇKAYA/ ANTALYA, (DHA) - Antalya'da iki grup arasında alacak para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aynı mahalledeki dernekte kağıt oyunu oynayan iki grup arasında alacak para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçak kullanılan kavgada, tabanca ve pompalı tüfek de kullanıldı. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada bir kişi tabancayla, bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden diğer şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evinde pencere camına isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Diğer yandan iki grup arasındaki kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sopayla birbirlerine vurmaları, bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi görülüyor.

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