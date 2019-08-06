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Antalya'da 200 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Antalya'da 200 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 200 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Antalya Valiliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan girdikten sonra kente gelen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya ve ilçelerinde yakalanan 200 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, Döşemaltı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Antalya Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

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Afgan düzensiz göçmen kaçak Sınır Dışı

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