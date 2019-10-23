Antalya'da 200 kilo esrar ele geçirildi

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, poşetler içinde 200 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesi Killik Mahallesi Asar Dağı Belen mevkiinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Döşemealtı İlçe Jandarma ekipleri, dün bölgede önlem alarak operasyon düzenledi. Yapılan baskında, ormanlık arazide 22 kök skunk, 161 kök kenevir ve 200 kilo kubar esrar ele geçirildi. Baskında, Durmuş E. (47) ve Ahmet G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Durmuş E.'nin uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan 6 kaydı bulunduğu, 2 kez cezaevinden firar ettiği ve bu suçlardan arandığı tespit edildi.

Uyuşturucuya el konulurken, şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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