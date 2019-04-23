Antalya'da 23 Nisan fener alayı ile kutladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99'uncu yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99'uncu yıldönümü, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Antalya'da her 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı ilk kez 23 Nisan'da da düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğündeki 150'yi aşkın sivil toplum örgütünden oluşan Cumhuriyet İçin El Ele Platformu tarafından düzenlenen fener alayı, binlerce kişiyi buluşturdu. Konyaaltı varyantta başlayan yürüyüşte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkanları grubun önünde kol kola yürüdü.

Metrelerce uzunluktaki Türk bayrağını taşıyan kalabalık, yaktıkları meşalelerle varyanta güzel görüntüler oluşturdu. Birçok kişi bu renkli görüntüyü çekmek için adeta birbiri ile yarıştı. Türk bayrakları, Atatürk posterleri taşıyan kalabalığın en önünde ise 'Cumhuriyet İçin El Ele' pankartı taşındı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm diyene' sloganlarıyla vatandaşlar, Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Coşkulu kalabalığı izleyen balkonlardaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte kalabalık meydana sığmadı.