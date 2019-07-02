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Antalya'da 24 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 20:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 kilo kubar esrar ile 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.  Antalya Jandarma Komutanlığı KOM ve Korkuteli Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda Korkuteli'ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde oturan B.M.

Antalya'da 24 kilo esrar ele geçirildi

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 kilo kubar esrar ile 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya Jandarma Komutanlığı KOM ve Korkuteli Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda Korkuteli'ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde oturan B.M. ile A.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yaklaşık 2 ay süren takip çalışmaları sonucunda B.M. ve A.K. hakkında arama kararı çıkarıldı. Bugün sabaha karşı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptıkları baskında şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında arama yaptı. Bunun sonucunda 24 kilo kubar esrar maddesiyle 80 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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