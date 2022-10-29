Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi’nde tören gerçekleştirildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri araç üzerinden tören alanındaki vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Daha sonra kürsüye gelen Vali Yazıcı, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milletçe büyük bir heyecanı, coşkuyu herkesin yüreğinde hissettiğini ifade eden Vali Yazıcı, “ Bu büyük coşkuyu ellerimizdeki bayraklarla ülkemizin dört bir tarafında yüreklerimizden sokaklara, meydanlara taşıyoruz. Milletçe bir ve beraber olarak bayramımızı kutluyoruz.

Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın. Cumhuriyet hepimizi bir araya getiren tarihimizin en önemli kararıdır. Bu toprakların gördüğü, yaşadığı en büyük devrimdir. Bu topraklarda yaşayan herkesin altına imza attığı bir ve birlikte yaşama projesi, bir millet sözleşmesidir. Bizim için cumhuriyet binlerce yıllık köklü kültür medeniyet ve birikimimizden ilhamla kurulmuş muazzam bir çatıdır. Cumhuriyeti ilan eden TBMM ise cumhuriyetin temelidir. Bu emaneti bizlere bırakmak adına sayısız badirelere göğüs germiş, savaşlar kazanmış, buhranlar atlatmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz kendini bir dolara satanlara fırsat vermemiş devletimize sahip çıktığımızı tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

"GELİŞTİRİP YÜCELTECEĞİZ"

99 yıldır cumhuriyete kast eden her türlü hain ve düşmana karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin dimdik ayakta durduğunu kaydeden Yazıcı, “ Dünyada gönül coğrafyası olan tek milletiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha da güçlü Türkiye için alın teri akıtıyoruz. İnanıyorum ki şanlı tarihimizden aldığımız güç ve inançla nice 99 seneler daha cumhuriyetimize milli irademize, aziz vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi geliştirip yücelteceğiz” dedi.

"GEÇİŞ TÖRENİ"

Vali Yazıcı’nın konuşmasının ardından halk oyunları ekibi ve sporcular gösteriler yaptı. Şiirlerindeki okunduğu törende genci yaşlısı herkes ellerinden Türk bayraklarını sallayarak coşkuya ortak oldu. Etkinlik, okul, dernek,üniversite, çeşitli kulüp, jandarma ve polis ekiplerinin geçişiyle sona erdi. Vatandaşlar geçit törenine alkışlarla destek verirken, turistlerin de etkinliği izlediği görüldü.

Törene Vali Ersin Yazıcı, milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda vatandaş katıldı.

