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Antalya'da 3 ayrı kaza: 21 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da meydana gelen biri zincirleme, 3 ayrı trafik kazasında, 21 kişi yaralandı.

Antalya'da 3 ayrı kaza: 21 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da meydana gelen biri zincirleme, 3 ayrı trafik kazasında, 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bugün saat 11.00 sıralarında kent merkezine doğru giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 FCU 04 plakalı kamyon, kavşaktan dönüş yapmak istedi. Bu sırada kamyon, kasasının köprülü kavşağa çarpması sonucu devrildi. Yan yatan kamyonun şoförü, çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan şoför, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
SPORCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI
İkinci kaza da saat 12.30 sırasında Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine giden 07 UR 344 plakalı kamyonun şoförü S.Ş., yaya geçidinden geçen yayayı görünce yavaşladı. Arkadan gelen Koç Üniversitesi erkek masa tenisi takımını taşıyan K.G. yönetimindeki 07 BDA 60 plakalı minibüs, kamyona çarptı. Minibüse ise aynı yöne giden A.D. yönetimindeki 34 FD 8621 plakalı otomobil çarptı. Kazada minibüs ve otomobilin ön tarafı hurdaya döndü. Otomobil ve minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Kaza sonrası Gazi Bulvarı’nda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. Yolda kalan minibüsü, polis ve vatandaşlar iterek kenara çekti. Koç Üniversitesi Erkek Masa Tenisi Takımı'nın, Kemer’de düzenlenen Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak için İstanbul’dan Antalya’ya geldikleri kaydedildi.
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Üçüncü kaza ise saat 14.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Antalya'ya doğru giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 21 FS 535 plakalı Yeni Diyarbakır Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüsteki yolculardan 14'ü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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Antalya'da 3 ayrı kaza: 21 yaralıAntalya'da 3 ayrı kaza: 21 yaralıAntalya'da 3 ayrı kaza: 21 yaralıAntalya'da 3 ayrı kaza: 21 yaralı

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