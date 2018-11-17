Antalya'da düzenlenen "3. Esnaf Çalıştayı"nda esnafın beklenti, talep ve önerilerinin ele alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 75 oda başkanı ve çok sayıda esnaf katıldı.

Türel, çalıştayda yaptığı konuşmada, esnafın talep, öneri ve eleştirilerinin kendileri için önemli olduğunu, esnafla yaptıkları toplantılarla da ortak yol haritası belirlediklerini söyledi.

"Antalya'yı birlikte yönetmeye talibiz." diyerek 2014'te yola çıktığını anlatan Türel, gerçekleştirilen çalıştayla esnaf ile belediyenin şehri yönetmesi anlamında güzel iş birliği ortaya koyduklarını belirtti.

Esnafın toplumun can damarları, ekonominin de lokomotifi olduğuna işaret eden Türel, "Siz kazanacaksınız, Antalya kazanacak. Esnaf, bir şehrin

kimliği hatta ve hatta şehrin ruhudur, bu şehrin ruhunu, kimliğini kaybetmemesi için çalışıyoruz. Bir şehri geliştiren, şehre canlılık veren esnaftır." ifadelerini kullandı.