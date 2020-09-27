Antalya’da 3. kat balkon demirlerinde hareketli dakikalar

Antalya’da evinin mutfağında ateş yakıp 3. kat balkon demirlerinde intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ikna etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2057 Sokak üzerindeki bir binanın 3. katında çıktı. İddiaya göre, eşinin evden ayrılması ve kendisine çocuklarını göstermediği gerekçesiyle bunalıma giren Ufuk Ü., mutfakta küçük bir ateş yaktı, sonra balkona çıktı. Balkon demirlerinde Ufuk Ü.’yü ve mutfaktan dumanların çıktığını gören bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Doğalgaz hattının olması nedeniyle bazı bina sakinleri dışarı çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye daireye ulaştı, Ufuk Ü. ise kapıyı açmadı. Eli ve yüzü siyah dumanlar içinde kalan Ufuk Ü., yaktığı ateşi kendi imkanlarıyla söndürdü. Ufuk Ü., daha sonra balkon demirlerinin ucuna oturarak, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Balkon demirlerinin ön bölümünde zaman zaman yağa kalkan Ufuk Ü., yürekleri ağızlara getirdi.