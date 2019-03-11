Antalya'da 3 otel çalışanının öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 otel çalışanının yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklanan minibüs şoförünün yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ç, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık Mehmet Ç, üzgün olduğunu belirterek, "Araba bariyerlerden savrulunca direksiyon hakimiyetini kaybettim, aracı toparlayamadım. Kimsenin burnu dahi kanasın istemezdim. Ailelerden özür diliyorum. 10 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Sanığın avukatı da müvekkilinin bir kusurunun bulunmadığını, kazanın yolun kaygan olmasından kaynaklandığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, dosyanın kusur durumunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, 10 Mayıs 2018'de, Göynük Mahallesi D-400 kara yolunda otel personelini taşıyan Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı midibüsle çarpışmış, kazada 3 otel çalışanı hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.
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