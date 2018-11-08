Antalya'da 3. Tarım, Sebze ve Meyve Yatırım Forumu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Serik Belediyesince düzenlenen 3. Tarım, Sebze ve Meyve Yatırım Forumu Antalya’da başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Granada Luxury Otelde gerçekleştirilen 3. Tarım, Sebze ve Meyve Yatırım Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, forumu çok önemli bulduklarını ifade etti.

Bu coğrafyada yaşayan herkesi geniş bir ailenin üyeleri olarak gördüklerini belirten Rumeli, aile arasındaki turizm, ticaret ve karşılıklı yatırımların bölgenin daha gelişmiş bir coğrafya olmasına hizmet edeceğini söyledi.

Ekonomi politikaları sayesinde Türkiye'nin son 15 yılda düşük gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine yükseldiğini kaydeden Rumeli, Türkiye'nin 1990-2005 yıllarında sadece 1 milyar dolarlık yatırım çektiğini, bu rakamın da 15 milyar dolara çıktığını anlattı.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da ilçenin dünyanın turizm ve tarım merkezlerinden olduğunu söyledi.

Çalık, samimi, dostane ilişkilerin oluşması için üzerlerine düşeni yapmayı, toplantıları Suudi Arabistan, Katar ve diğer Arap ülkelerinde de düzenlemeyi istediklerini dile getirdi.