Antalya'da 3 yaban keçisini vuran 5 kişiye 76 bin lira ceza

Antalya'nın İbradı ilçesinde 3 yaban keçisi avlayan 5 kişiye 75 bin 835 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Orman Bölge Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, av ve yaban hayatının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında 7-24 çalıştıklarını ifade eden Kamil, "Ekiplerimiz 8 Ocak'ta gelen bir ihbar üzerine karlı bölgede araç ve ayak izinden kilometrelerce takip yaptı. Bu takipte gözcülük ve av yapan kişilerle karşılaşan ekipler alanda ne yazık ki 3 yaban keçisini kaçak şekilde vurulmuş olarak buldu. Yasal olmadan av yapan 5 kişiye 7 bin 855 lira idari, 67 bin 980 lira tazminat ceza olmak üzere toplam 75 bin 835 lira cezai işlem uygulandı." diye konuştu

Kaçak avcıların, İbradı Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği, Akseki Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalandığını belirten Kamil, bölge halkının da çok duyarlı olduğunu, bu tür durumlarda kendilerini bilgilendirdiklerini kaydetti.

Antalya, Burdur ve Isparta'yı içine alan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerin bir yıllık süreçteki çalışmaları hakkında da bilgi veren Kamil, "2019 ve 2020'nin ilk haftasında 11 bin 626 kişi bu avlaklarda kontrol edildi. Kaçak avcılık yapan 405 kişiye 383 bin tazminat, 498 bin lira idari para cezası olmak üzere toplam 881 bin lira cezai işlem yapıldı." dedi.

