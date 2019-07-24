HABER

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 15:26 | Son Güncelleme

Antalya’da kaldırım üzerindeki çınar ağacına asit döküldüğü iddiası ortalığı karıştırdı.

Antalya’da kaldırım üzerindeki çınar ağacına asit döküldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Ağacın etrafındaki kaldırım taşlarının rengini dahi değiştiren sıvının deterjan olduğu da ileri sürülürken çevre esnafı da duruma tepki gösterdi.
Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre sabah iş yerlerini açan esnaflar, 30 yıllık çınar ağacının kök kısmında köpükler kabardığını ve kötü bir kokunun geldiğini fark etti. Ağacın yanına yanaşan esnaflar, kaldırım taşlarının renginin değiştiğini görünce, ağacı hemen sulamaya başladı. Suyun dökülmesiyle birlikte köpüklerin daha çok arttığı gözlendi. Bazı esnaflar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ağacın kök kısmına asit döküldüğünü iddia ederken, bazıları da sıvının deterjan olduğunu ileri sürdü.
Çevre esnaflarından Mehmet Bakır çınar ağacına dökülen sıvının asit olduğunu öne sürerek, 30-40 yıllık çınar ağacına asit dökmüşler. Kaldırımlar bile heba olmuş durumda. Yazıktır. Sonuçta bu da bir canlı. Görünce insanın canı acıyor. Ormanlar bizim milli servetimiz. Sabah gördüğümde köpürüyordu. Asit atılmış diye düşünüyorum. O asidi döken insan, bir gün kendi üzerinde denesin. Döken yakalanınca ‘Niçin yaptın bunu’ diye sormak lazım” dedi.
Esnaflar uzun süre ağacı sulayarak sıvının etkisini kaybettirmeye çalıştı.

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası

Antalya’da 30 yıllık çınar ağacına asit döküldüğü iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.